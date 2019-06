Ajax wil contract Veltman niet verlengen: "Ik sluit niet uit dat ik vertrek"

Joël Veltman ligt nog een jaar vast bij Ajax en de kans is groot dat de verdediger nog maximaal één seizoen in de Johan Cruijff ArenA actief blijft.

Het Parool weet vrijdag namelijk te melden dat de Amsterdammers op dit moment niet van plan zijn om de 27-jarige Veltman een nieuwe verbintenis voor te leggen, al willen zij hem aankomend seizoen wel graag aan boord houden.



De kans dat Veltman deze zomer nog vertrekt is echter ook aanwezig: "Het is mijn wens om een keer in het buitenland te voetballen. Dat kriebelt steeds meer. Dus ik sluit niet uit dat ik deze transferperiode nog vertrek", vertelt hij in gesprek met de krant. Van concrete interesse is nog geen sprake: "Wel wat sluimerende belangstelling. Ik ben een ervaren verdediger, dus clubs weten wat ze aan mij hebben."



Veltman snapt echter ook dat Erik ten Hag hem er graag nog een jaar bij wil hebben: "De trainer weet wat hij aan mij heeft. Hij heeft me ook het vertrouwen gegeven en veel laten spelen. Ik heb het naar mijn zin bij . Het is mijn club. En dan zal ik moeten knokken voor mijn plekje. Maar dat geldt voor iedereen."



De verdediger, die zowel centraal als rechtsachterin uit de voeten kan, leek vorig jaar al op weg naar de uitgang bij de landskampioen. Een zware knieblessure gooide toen roet in het eten, maar inmiddels is hij weer helemaal hersteld: "Ik had aan het eind van het seizoen wel wat irritatie, omdat er geen mogelijkheid was om rust te nemen. In de vakantie heb ik niets gedaan. Beetje gefietst. Dat is goed geweest. De knie is top."