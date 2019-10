Ajax wil belangrijk contractnieuws op 15 november officieel bekendmaken

Ajax heeft een langdurig contract klaarliggen voor Edwin van der Sar, zo meldt Voetbal International vrijdagmiddag.

Het medium constateert dat op basis van de de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) die op de clubsite is gepubliceerd. De AVA vindt plaats op 15 november en volgens de planning kan de herbenoeming van de algemeen directeur een feit worden.

Van der Sar kan een verbintenis ondertekenen die loopt van 15 november 2019 tot en met 17 november 2023. Op de laatste datum vindt in 2023 de AVA plaats. Mocht Van der Sar zich inderdaad committeren aan , dan zullen de geruchten over zijn vertrek voorlopig verstommen.

Hij wordt al geruime tijd genoemd als directeur bij zijn oude club , maar liet vorige maand al weten het naar zijn zin te hebben bij Ajax. Hij sprak de ambitie uit om de Amsterdammers 'naar de Europese top' te leiden en wil niet vertrekken.

De voormalig doelman is sinds november 2016 directievoorzitter en algemeen directeur van Ajax. Nu het erop lijkt dat hij gaat bijtekenen, verzekert Ajax zich van een langer verblijf van zowel de directeur voetbalzaken als de algemeen directeur.

Eerder bereikte Ajax immers al een akkoord met Marc Overmars over een nieuwe, langdurige verbintenis. Die zal ingaan op 13 november 2020 en duurt tot 15 november 2024.

Onder leiding van Overmars en Van der Sar maakt Ajax gouden tijden door. Vorige week presenteerde men de jaarcijfers voor het boekjaar 2018/19: Ajax sloot het jaar af met een winst van 51,9 miljoen euro, zag de omzet meer dan verdubbelen tot 199,5 miljoen euro en heeft een eigen vermogen van 210 miljoen euro.

Lees beneden verder

Door het goede seizoen werden bepaalde clausules geactiveerd in de contracten van Van der Sar en Overmars, die hun salarissen van respectievelijk 370.000 euro en 413.000 euro fors zagen toenemen. Van der Sar kwam uit op 1,2 miljoen euro; Overmars op 2,3 miljoen.

Overigens kunnen de aandeelhouders van Ajax op 15 november ook stemmen over de benoeming van financieel directrice Susan Lenderink, die sinds 1 juli in dienst is als opvolgster van Jeroen Slop.

Bovendien zal de positie van drie van de vijf leden van de Raad van Commissarissen worden besproken. Leo van Wijk kan aanblijven tot 2021, terwijl voor Leen Meijaard en Peter Mensing een contract tot klaarligt dat nog twee jaar langer duurt. De andere twee leden, Danny Blind en Ernst Ligthart, liggen voor nog langere tijd vast.