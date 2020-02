Ajax wil af van aandelenpakket na 21 jaar van 'lachwekkende' prestaties

Ajax werkt aan een 'strategische heroriëntatie' van de relatie met Ajax Cape Town, zo meldde de club recentin het persbericht over halfjaarcijfers.

Het was een onduidelijke boodschap, maar volgens het Financieel Dagblad hint ermee naar de verkoop van de aandelen die het heeft in de Zuid-Afrikaanse zusterclub.

De koploper van de bezit sinds 1999 51 procent van de aandelen van Ajax Cape Town, maar de krant concludeert dat het project financieel en sportief weinig heeft opgeleverd.

Ajax betaalde 8,8 miljoen gulden, omgerekend 4 miljoen euro, om het merendeel van de aandelen in handen te krijgen. Sindsdien draaide Ajax Cape Town in 21 jaar een omzet van 53,9 miljoen euro, ongeveer de helft van de omzet van Ajax in een halfjaar.

Meer teams

De club draaide daarnaast een verlies van twee ton en verbetering is, vanwege de degradatie uit de hoogste competitie twee jaar geleden, ver weg.

Het Financieel Dagblad spreekt van 'lachwekkende' boekhoudkundige prestaties en bestempelt Ajax Cape Town als een zorgenkindje voor directeurs Marc Overmars en Edwin van der Sar bij Ajax.

Ajax is daarnaast niet blij met de gang van zaken op sportief gebied. Eerder deze maand besloot Andries Ulderink op te stappen als trainer, nadat hoofd jeugdopleiding Hans Vonk werd geschorst vanwege 'serieuze beschuldigingen van wangedrag'.

"Wij zijn als grootaandeelhouder ontevreden over de recente ontwikkelingen en hetgeen gecommuniceerd is door Ajax Cape Town", liet Ajax op dinsdag 4 februari weten in een statement.

Lees beneden verder

"In onze optiek deden Andries Ulderink en Hans Vonk uitstekend werk. Wij gaan in gesprek met de directeur van Ajax Cape Town en vinden het niet constructief om er via media dieper op in te gaan. Promotie naar de hoogste divisie heeft prioriteit."

Inmiddels ligt volgens Ajax een 'combinatie van factoren' ten grondslag aan de gewenste 'strategische heroriëntatie'. Zuid-Afrikaanse media spreken van een machtsstrijd tussen de directie van Ajax en clubeigenaar Ari Efstathiou, de enige andere aandeelhouder van Ajax Cape Town.

Door Efstathiou zelf wordt wrijving ontkend: hij noemt die berichtgeving 'lasterlijk'. Bovendien noemt financieel manager Terry Andalis het nieuws over de mogelijke verkoop van de aandelen door Ajax 'verrassend', maar Efstathiou zou volgens Ajax wel op de hoogte zijn van de Amsterdamse wens.