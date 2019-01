'Ajax wijst bod van 25 miljoen euro op Dusan Tadic af'

Ajax heeft een bod van Hebei China Fortuna op Dusan Tadic afgewezen, zo meldt het Servische Mozzart Sport vrijdag.

De Chinese club zou 25 miljoen euro willen neertellen voor de Servische aanvaller, maar naar verluidt heeft Marc Overmars de aanbieding van tafel geveegd, aangezien hij geen basisspelers wil laten vertrekken deze winter.

Ajax nam Tadic afgelopen zomer over van Southampton. De aanvaller maakt een goede indruk in het shirt van Ajax en geldt als een belangrijke basiskracht onder trainer Erik ten Hag. Hebei China Fortune eindigde het afgelopen seizoen als zesde en wil een kwaliteitsimpuls in de selectie. Trainer Chris Coleman, eerder onder meer bondscoach van Wales, zou in Tadic een ideale versterking zien.



Het is niet de eerste keer dat een speler van Ajax wordt gelinkt met een transfer naar China. Eerder deze transferperiode werd David Neres in verband gebracht met een overstap naar Guangzhou Evergrande, dat bereid was eveneens tientallen miljoen euro's neer te leggen. Overmars heeft ook dit bod geweigerd, aangezien hij de selectie zo veel mogelijk intact wil houden.



Tadic heeft afgelopen zomer tot medio 2022 getekend bij Ajax. Tot op heden heeft de dertigjarige buitenspeler dertig wedstrijden gespeeld voor de Amsterdamse club, met negentien doelpunten en elf assists tot gevolg. Naast Southampton en Ajax was Tadic eerder ook nog actief voor FC Groningen, FC Twente en Vojvodina.