Ajax werd aangenaam verrast: "Hij had veertig benzinestations verkocht"

Jeroen Slop is komende vrijdag voor het laatst werkzaam voor Ajax.

De financieel directeur neemt na een dienstverband van ruim twintig jaar afscheid van de Amsterdamse club. Slop zat bij de onderhandelingen met spelers en clubs altijd naast de technisch directeur en ontmoette niet alleen intern maar ook extern tal van personen. "Allerlei clubvoorzitters, zaakwaarnemers en spelers. Dat maakte het zo boeiend. Ik wist nooit wat me te wachten stond", vertelt Slop zaterdag in De Telegraaf .

"Dan werd om tien uur 's ochtends de agenda leeg geveegd omdat er een onbekend mannetje binnenkwam, dat 's avonds de opening van het Acht Uur Journaal was: Zlatan Ibrahimovic", geeft Slop als voorbeeld. Hij is samen met de huidige minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus de bedenker van de huurconstructie. "Van het Chivuutje . Ons laatste Chivuutje was afgelopen winter nog met Maximilian Wöber naar , toen een bankgarantie uitbleef", vervolgt de bestuurder, die wordt opgevolgd door Susan Lenderink.



De transfer van Cristian Chivu naar levert een mooie anekdote op. De Italianen hadden de verdediger overgenomen, maar betaalden niet en ook een bankgarantie bleef uit. "Hoewel hij nog niet was overgeschreven, trainde hij daar wel mee. Met Grapperhaus ben ik op de bonnefooi naar Rome afgereisd. We werden goed ontvangen, hebben zelfs nog een bord spaghetti met Fabio Capello gegeten", herinnert Slop zich. "Maar we kregen Chivu noch transfersom van achttien miljoen euro mee."

"Toen hebben we aan voorzitter Sensi voorgesteld om Chivu een half jaar te huren, zodat hij extra tijd had om dat geld bij elkaar te krijgen. Drie maanden later stond er in één klap, zonder enige aankondiging, achttien miljoen euro op onze bankrekening. Had Sensi veertig van zijn benzinestations verkocht en Chivu even afgerekend", besluit Slop.