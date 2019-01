Ajax weigert talent te laten gaan: "Hele Eredivisie heeft geïnformeerd"

Dani de Wit werd onlangs toegevoegd aan het eerste elftal van Ajax. Een verhuur in de winterse transferperiode was voor de club geen optie.

De 21-jarige middenvelder behoorde het voorbije anderhalf jaar tot de Amsterdamse beloftenploeg, maar hij maakte al wel acht officiële optredens in het eerste elftal.



"De hele Eredivisie heeft geïnformeerd naar Dani, omdat hij een speler is die veel clubs niet hebben", zo verzekert zaakwaarnemer Guido Albers in gesprek met Ajax Showtime . "Er is weer overlegd met Marc Overmars over wat zijn positie is binnen Ajax, ook omdat je op een gegeven moment niet meer kan spelen in Jong Ajax."



"Maar hij zal zijn minuten in Jong en het eerste blijven maken en hij voegt iets toe aan het elftal waar Ajax binnen en buiten het trainingsveld behoefte aan heeft." Albers gaf in gesprek met De Wit wel te kennen dat hij in de tweede seizoenshelft misschien niet de speeltijd en kansen krijgt die hij in de eerste seizoenshelft kreeg. "Het huidige middenveld wil de tweede seizoenshelft met de Champions League, halve finale KNVB beker en Eredivisie ook alles spelen. Ik heb geprobeerd het verwachtingspatroon wat te temperen, om teleurstellingen te voorkomen."



"Dani staat er totaal niet zo in en dat is heel mooi, ook omdat Ajax hem heel graag wilde houden. De vraag is: Heb je zelf haast om iedere week negentig minuten te spelen of kun je het blijven opbrengen? Het wordt voor hem een heel interessante periode. We zullen komende zomer kijken hoe Ajax in de wedstrijd zit." De Wit vierde een klein jaar geleden in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag zijn officiële debuut en maakte drie maanden geleden met een invalbeurt in de wedstrijd tegen Bayern München voor het eerst zijn opwachting in de Champions League.