Ajax weigert medewerking aan vertrek van Lassina Traoré

Ajax wil voorlopig niet meewerken aan een (tijdelijk) vertrek van Lassina Traoré, zo meldt Voetbal International.

De aanvaller is nadrukkelijk in beeld bij , dat deze maand afscheid heeft genomen van Halil Dervisoglu (Brentford) en Lars Veldwijk (Jeonbuk Hyundai). De club uit Rotterdam-West neemt na dit seizoen ook nog afscheid van Ragnar Ache, die naar verkast.

Traoré maakte dit seizoen al dertien doelpunten namens Jong in de . De pas achttienjarige aanvaller uit Burkina Faso behoorde voor de winterstop door de blessures in de A-selectie zelfs enige malen tot het hoogste keurkorps van Erik ten Hag. Dat is ook de reden dat de Amsterdammers voorlopig geen medewerking willen verlenen, ook al is de komst van Ryan Babel bijna afgerond.

Met het oog op de vele competitie-, Europese- en bekerwedstrijden wil Ajax zijn aanvallende mogelijkheden niet verminderen. Bovendien nam de Amsterdamse club in het verleden al het standpunt in dat spelers bij voorkeur niet uitgeleend worden aan clubs die op kunstgras spelen, zo stelt het weekblad.

Sparta heeft geen interesse in Anthony van den Hurk (MVV) en Charlison Benschop ( ). Reda Kharchouch van geldt als alternatief. De aanvaller wordt gezien als mogelijke vervanger van de vertrekkende Ache, maar wellicht is een eerdere overstap een mogelijkheid.

De 24-jarige Kharchouch scoorde dit seizoen al veertien keer in de Keuken Kampioen Divisie.