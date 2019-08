Ajax weet mogelijke tegenstanders in vierde Champions League-voorronde

Voor Ajax staat komende dinsdag de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki op het programma.

Voordat het eerste affiche in het Toumbiastadion van Thessaloniki afgewerkt wordt, weten beide ploegen al wie eventueel de tegenstander is in de volgende en laatste voorronde van het miljardenbal. Komende maandag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de zogenaamde play-off.

Afgelopen dinsdag en woensdag werden de returns van de tweede voorronde afgewerkt, waardoor nu bekend is welke clubs maandag in de koker gaan voor de play-offs. CFR Cluj, Rosenborg BK, FC Kopenhagen, Ferencváros, Qarabag, Dinamo Zagreb, Celtic, Rode Ster Belgrado, APOEL Nicosia en Maribor meldden zich eerder deze week in de derde voorronde van het zogenaamde champions path . en PAOK Saloniki stromen in deze fase van de kwalificatiecyclus pas in, terwijl Slavia Praag en Young Boys zelfs een ronde later beginnen.

Tijdens de loting zal Ajax een geplaatste status hebben, wat betekent dat de sterkste ploegen worden ontlopen. Naast de Amsterdammers zijn ook Celtic (dat tegen CFR Cluj speelt), FC Kopenhagen (dat tegen Rode Ster Belgrado speelt) en Dinamo Zagreb (dat tegen Ferencváros speelt) geplaatst, terwijl Young Boys, APOEL Nicosia of Qarabag, Slavia Praag en Maribor of Rosenborg de mogelijke tegenstanders voor Ajax vormen.

Indien de Amsterdammers het tweeluik met PAOK Saloniki overleven, wacht op 20 of 21 augustus en 27 of 28 augustus de laatste voorronde van de .

Er zal komende maandag ook geloot worden voor het main path van de voorronde van de Champions League. FC Basel, dat uitschakelde en nu tegenover het Oostenrijkse LASK Linz staat, zal tijdens die loting een ongeplaatste status hebben, evenals de winnaar van het tweeluik tussen Olympiacos en Medipol . Het betekent dat voor FC Basel of LASK Linz en Olympiacos of Medipol Basaksehir tijdens de loting Dynamo Kiev of en FK Krasnodar of uit de koker kunnen komen.