"Ajax was zo slim mij vijf keer in te huren in de Champions League"

John Troost verzekert dat hij dit seizoen intern is ingehuurd door Ajax voor vijf wedstrijden in de Champions League.

De mental coach claimt dat hij een belangrijk aandeel heeft gehad in het succes van de Amsterdammers in het miljardenbal. "Ze hadden het geluk niet voor niks aan hun zijde en er was een enorm hoge energie", verzekert de positivititeitsgoeroe in gesprek met Omroep Gelderland .

"Dat de paal raakt en dat de ballen van de kruising in vliegen, is geen toeval. Daarbij heb ik ook een oefening met 27.000 supporters gedeeld om thuis de energie van Ajax te verhogen." Troost heeft zijn diensten ook aangeboden voor de topper tegen , maar hoorde tot zijn teleurstelling niets meer uit Amsterdam.



Troost verschaft via zijn Twitter-account meer informatie. "Ajax (intern) was zo slim mij vijf keer in te huren in de tegen Real Madrid, AEK Athene, en Dynamo Kiev. Daarom had Ajax succes plus zoveel hoge energie, flow, power en geluk. Kracht van de geactiveerde ziel plus geest. PSV was zo slim mij in 2016 in te huren ten behoeve van vooraf beloofde stunt van . Zo werd de geestpower ook geactiveerd ten behoeve van de kampioensmatch PSV-Ajax 3-0."

"Waarom schoot Real Madrid twee keer op de paal, was VAR-moment Noussair Mazraoui bij de zijlijn ten gunste van Ajax, miste Real grote kansen en schoot Ajax twee keer in kruising? Omdat FLOW en hoge energie was AAN gezet door middel van Geest via mij!" Troost maakte jaren terug naam bij , dat na zijn komst tijdens een verloren gewaande titelrace onder leiding van John van den Brom toch nog kampioen van België werd. Daarna verleende hij nog diensten aan , en PSV.