"Ajax was verdedigend beter met hem en De Ligt dan met De Ligt en Blind"

Ajax nam eerder deze maand afscheid van Maximilian Wöber.

Hierdoor was Erik ten Hag zondag in De Klassieker tegen Feyenoord genoodzaakt om nieuwkomer Lisandro Magallán voor de leeuwen te gooien. De trainer van de Amsterdammers kon tijdens de met 6-2 verloren wedstrijd niet beschikken over de geblesseerde Nicolás Tagliafico en loste dit op door Daley Blind naar de linksbackpositie te verplaatsen. Alex Pastoor denkt dat het vertrek van Wöber naar Sevilla Ajax zondag in De Kuip opgebroken is.

"Voetballen met minimaal zes, zeven spelers vóór de bal is risicovol, maar hoort bij Ajax. Maar met de backs constant zó hoog, is ronduit naïef. De matige organisatie en dekking voor de goal kwamen zelfs amateuristisch over", analyseert de oud-trainer van onder meer NEC en Sparta Rotterdam in het Noordhollands Dagblad .



Het gemis van Tagliafico en Wöber heeft volgens Pastoor tot verdedigende kwetsbaarheid geleid bij Ajax: "Het succes van Ajax in de eerste seizoenshelft heeft de leiding doen besluit om Wöber te laten vertrekken. Voor Amsterdamse begrippen een wat saaie en simpele speler. Voor mij een degelijke en taakbewuste verdediger met een professionele attitude."



De Oostenrijk kwam in de eerste seizoenshelft een aantal keer in actie in het geval van blessures of schorsingen en deed dat volgens Pastoor naar behoren. Hij omschrijft de stopper als de haarlemmerolie van Ajax: "Ajax was verdedigend centraal beter met Matthijs de Ligt - Wöber dan met De Ligt - Blind. Het blok op het middenveld met Frenkie de Jong - Blind is weer completer dan De Jong - Lasse Schöne."