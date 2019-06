'Ajax wacht op aanbiedingen voor David Neres én moet een keuze maken'

De beoogde plannen van Ajax op de zomerse transfermarkt hangen nog altijd af van een mogelijk vertrek van David Neres en Hakim Ziyech.

Volgens de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad heeft de Amsterdamse club tot op heden nog geen concrete aanbiedingen voor Neres ontvangen. De Braziliaans international is momenteel actief op de Copa América en verscheen in de eerste twee groepsduels in de basis.

Het dagblad schrijft dat het liefst nog een jaar met Neres door wil. Het is onduidelijk wat het standpunt inzake Ziyech is, terwijl de middenvelder zelf eerder deze maand aangaf niets te kunnen beloven wat betreft een langer verblijf bij de Amsterdammers. Een overgang naar liep een jaar geleden spaak, maar in het tenue van Ajax beleefde hij vervolgens een van de beste jaren uit zijn loopbaan.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax er veel aan gelegen is om Steven Bergwijn of Quincy Promes naar Amsterdam te halen. Volgens het dagblad heeft de komst van de 21-jarige aanvaller van 'prioriteit', terwijl de zes jaar oudere Promes 'een optie' is. Het contracteren van Promes is omgeven met minder vraagtekens: lijkt in principe mee te willen werken als er sprake is van een goed bod, al is het afwachten wat Julen Lopetegui met de Oranje-international van plan is.



Bij Bergwijn zou juist het transferbedrag een obstakel kunnen vormen. PSV wil de grote concurrent niet versterken, terwijl Ajax de aanvaller graag wil halen, maar niet tegen elke prijs. Ajax versterkte zich eerder met Kik Pierie, Lisandro Martínez, Razvan Marin en Kjell Scherpen, terwijl Bruno Varela waarschijnlijk ook komend seizoen op de loonlijst van de regerend landskampioen zal staan.