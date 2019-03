"Ajax waardeert wel contracten op, maar niet zodanig dat die jongens blijven"

Frenkie de Jong vertrekt komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar , terwijl ook andere basisspelers van in verband worden gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Zo wordt Matthijs de Ligt momenteel gelinkt aan Barcelona met een transfersom van zeventig miljoen euro. Valentijn Driessen vindt dat Ajax de topspelers 'te makkelijk' verkoopt.

"Ajax roept: 'We willen dolgraag aansluiten bij Europese top.' Dat moet je dan ook laten zien aan de spelers die je hebt. En dan worden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt heel makkelijk verkocht", zegt de journalist in de podcast van De Telegraaf . Driessen heeft begrip voor het feit dat Ajax veel geld kan ontvangen voor het duo, maar wijst op de gezonde financiële situatie van de Amsterdammers.



"Dat zijn je sterkhouders. Als je zoveel geld hebt, dan kun je stellen: 'Wij gaan alles doen om die jongens te behouden.' En als je verder wilt komen in de , dan moet je ze ook houden. Dat is een andere instelling en die zie je op dit moment niet bij Ajax voor dat soort spelers. Ze waarderen wel contracten op, maar niet zodanig dat die jongens blijven."



De Ligt lijkt op weg naar Barcelona. De laatste dagen worden de geruchten omtrent een transfer naar de Catalaanse grootmacht steeds hardnekkiger. Volgens Catalunya Radio houden familieleden, de Ajax-directie en sponsoren van De Ligt allemaal rekening met een stap naar Barcelona, ook omdat de negentienjarige verdediger zelf naar de Catalaanse club zou willen verkassen.