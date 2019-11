Ajax vreest pijlsnelle Lille-aanval niet: "Met slim staan kan je veel oplossen"

Perr Schuurs is dit seizoen geen basisspeler bij Ajax, maar woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC gaat hij waarschijnlijk starten.

De ex-verdediger van is zich bewust van de snelheid van de -spelers, maar maakt zich geen zorgen.

"Ze hebben natuurlijk snelle aanvallers", aldus Schuurs tegenover TV. "We moeten elke minuut scherp zijn, de restverdediging moet goed staan. Dat is natuurlijk in de niet anders."

"Hoe het met mijn snelheid is? Ik heb in het afgelopen seizoen veel stappen gemaakt door mijn wedstrijden bij Jong Ajax, maar ook door individuele trainingen. Daar heb ik veel stappen in gemaakt, al kan het altijd beter. Maar je hoeft niet altijd per se heel snel te zijn. Als je gewoon slim staat kan je ook veel oplossen."

Zaterdag had Schuurs tegen (4-1) voor het eerst sinds lange tijd een basisplek, omdat Joël Veltman geblesseerd was. "De eerste helft was een beetje onwennig, toen had ik meer initiatief moeten tonen. In de tweede helft ging het stukken beter en kwam ik ook meer in mijn eigen kwaliteit terecht."

Schuurs zoekt naar een verklaring voor zijn mindere spel in de eerste helft. "Ik denk dat er toch onbewust iets speelt van ik wil het laten zien, dat ik er klaar voor ben en elke wedstrijd wil spelen. Maar het moet natuurlijk niet bewust in je hoofd omgaan van als het nu misgaat, dan speel ik niet. Het is gewoon lekker voetballen voor jezelf en belangrijk zijn voor het team."

Ajax staat er in de -poule met , en Lille goed voor en kan woensdag tegen de Fransen een belangrijke stap zetten. "Het is zeker cruciaal. Ik denk dat als je hier drie punten pakt dat je nog niet zeker bent van kwalificatie, maar dat je er wel een hele grote stap naartoe zet."

Het is nog onduidelijk hoe het centrale duo van Ajax eruit zal zien, al lijkt het erop dat Schuurs gaat spelen. "Ik hoop gewoon dat ik speel en met wie, dat maakt me dan niets uit. Het belangrijkste is gewoon dat we een goed resultaat halen."