Ajax vreest na uitvallen Noussair Mazraoui bij overwinning Marokko

Noussair Mazraoui is dinsdag geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Burundi.

De -verdediger annex middenvelder kwam na een luchtduel niet goed neer en verliet het veld na een klein uur spelen. De rechtsback, die tegen Burundi vanaf het middenveld speelde, greep meerdere keren naar zijn knie en werd uiteindelijk vervangen door Nabil Dirar.

De wedstrijd tegen Burundi was er een van uitersten voor Mazraoui. Na 26 minuten spelen tekende de Ajacied voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Marokko. Burundi-doelman Jonathan Nahimana kreeg een vrije trap niet onder controle, waarna Mazraoui er als de kippen bij was om de 0-1 te maken.

Het duel zat er echter na 57 minuten spelen al voor hem of nadat hij verkeerd terecht kwam na een luchtduel. Mazraoui had een pijnlijke knie, maar kon op eigen kracht van het veld.

De blessure van Mazraoui komt op een ongelukkig moment. Hij was onlangs teruggekeerd in de basis bij Ajax en speelde tegen een uitstekende wedstrijd.

In dat -duel pakten Daley Blind en Joël Veltman een rode kaart, waardoor zijn geschorst zijn tegen OSC. Mogelijk moet nu ook Mazraoui dat duel aan zich voorbij laten gaan, al is de ernst van zijn kwetsuur nog volstrekt onduidelijk.

Marokko won de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup met 0-3. Mazraoui opende de score tegen Burundi, waarna Youssef En Nesyri nog voor rust voor de 0-2 zorgde. Laat in de tweede helft bepaalde -verdediger Achraf Hakimi de eindstand.

Hakim Ziyech stond in de basis en werd met nog tien minuten op de klok vervangen door Selim Amallah.