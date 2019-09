Ajax vraagt KNVB standpunt in te nemen na 'opmerkelijk' nieuws

Ajax reist op zondag 6 oktober af naar Den Haag voor de confrontatie met ADO Den Haag en supporters van de Amsterdammers zullen dan niet welkom zijn.

De Hagenaars zijn bovendien niet van plan om zelf fans mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA als de terugwedstrijd op het programma staat. is niet te spreken over de huidige gang van zaken, zo laat de club maandagochtend weten middels een statement.

"Ajax werd afgelopen week verrast door het bericht van waarin werd medegedeeld dat de club en de gemeente Den Haag hebben besloten ook dit seizoen geen supporters van Ajax toe te laten."

"ADO Den Haag heeft tevens aangegeven geen kaarten voor het bezoekersvak af te nemen voor de wedstrijd in Amsterdam", schrijft de club in een officiële verklaring. Ajax geeft aan dat er normaal gesproken zes weken voor een wedstrijd een zogenaamd vooroverleg plaatsvindt.

"Ajax heeft al enkele weken geleden bij ADO Den Haag aangedrongen op een dergelijk vooroverleg, maar hierop bleef het antwoord uit. Dat Ajax vervolgens dit besluit op deze manier verneemt is zeer opmerkelijk."

De Amsterdammers voegen toe dat clubs gebonden zijn aan de voorwaarden van de KNVB. De voetbalbond schrijft voor dat clubs kaarten aan fans van bezoekende clubs beschikbaar moeten stellen.

De beslissing om dit niet toe te staan hoort eigenlijk bij de burgemeester van de desbetreffende stad, die kan besluiten om supporters niet toe te laten op grond van het mogelijk verstoren van de openbare orde, te liggen.

"Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico's. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden", gaat de regerend landskampioen verder.

Lees beneden verder

Ajax geeft aan er begrip voor te hebben dat er bij 'acute dreiging' wordt besloten om geen supporters toe te laten, maar spreekt nu van een proces 'dat ver van tevoren gepland kan worden en waar risico’s geminimaliseerd kunnen worden'.

De club toont zich daarom teleurgesteld door het besluit van ADO en heeft zich inmiddels tot de voetbalbond gewend om met een uitspraak over de zaak te komen.

"Aangezien ADO Den Haag zich niet lijkt te willen of kunnen conformeren aan de door de KNVB gestelde regels en geen enkele inspanning verricht om hier in de toekomst wel aan te kunnen voldoen, heeft Ajax de voetbalbond gevraagd een standpunt in te nemen."