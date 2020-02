Ajax volgt situatie Jan Vertonghen nadrukkelijk: "Dan is hij een optie"

Ajax houdt de situatie van Jan Vertonghen bij Tottenham Hotspur nadrukkelijk in de gaten, zo heeft trainer Erik ten Hag zondagavond laten weten.

De Belgisch international heeft een aflopend contract bij en is dit seizoen niet meer zeker van een vaste basisplaats.

"Jan is een speler met een verleden bij . Hij kent de filosofie van de club. Natuurlijk volgen wij zijn situatie nadrukkelijk", aldus Ten Hag bij Rondo van Ziggo Sport. Hij wil de supporters van Ajax geen valse hoop geven.

"Maar je moet ook kijken naar de positie waarop iemand kan spelen. Als dat bij elkaar komt, de beschikbaarheid en de positie waarop iemand speelt, dan is hij een optie."

Vertonghen viert in april zijn 33ste verjaardag. Ten Hag geeft aan dat de leeftijd van een speler in zijn ogen geen belemmering moet zijn. "Van een leeftijdsgrens is hier sowieso geen sprake."

"Als iemand goed genoeg is, maakt het niet uit hoe oud hij is", aldus de coach over de Belgisch recordinternational, die in zijn tijd bij Ajax 220 keer in actie kwam. Hij draagt sinds de zomer van 2012 het shirt van Tottenham.

Ten Hag benadrukt in het televisieprogramma dat hij niet weet op welke positie Vertonghen uit de voeten zou moeten bij Ajax. De trainer wijst naar Blind, die momenteel links centraal in de verdediging staat.

Met Lisandro Martínez, Joël Veltman, Perr Schuurs en Kik Pierie beschikt de coach over nog meer spelers die centraal achterin kunnen spelen. Pierie kwam over van sc , maar speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax in de .

"Het is niet zo makkelijk om de stap te maken. Het spelen tegen de top is totaal iets anders dan het spelen in de top", zet Ten Hag daarover.