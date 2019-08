'Ajax verwijst ook bod van zestig miljoen uit Engeland naar prullenbak'

Eind vorige week meldde Yahoo Esportes dat Manchester United vijftig miljoen euro heeft geboden op David Neres en daar blijft het niet bij.

Het eveneens Braziliaanse UOL Esporte bericht woensdagmiddag namelijk over een bod van zestig miljoen euro op de dribbelaar, dat echter opnieuw door afgewezen zou zijn.

Ajax wil het tot medio 2022 lopende contract met Neres openbreken en verlengen, maar door de aanhoudende interesse vanuit Engeland en Italië lopen de onderhandelingen vertraging op.

is niet de enige kandidaat om Neres over te nemen van Ajax, want volgens De Telegraaf heeft ook zich officieel gemeld in de Johan Cruijff ArenA. Ook is al in verband gebracht met de flankspeler.

Het is nog onduidelijk hoeveel Napoli overheeft voor Neres, die deze zomer met Brazilië de Copa América veroverde. I Partenopei werden onlangs ook gelinkt aan Hirving Lozano, maar de interesse in de aanvaller van lijkt op een laag pitje te zijn gezet.

Ajax-directeur Marc Overmars meldde onlangs aan Voetbal International dat slechts een club concreet was voor Neres, waarschijnlijk Atlético. "Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn."

Ajax verliest dus wellicht opnieuw een dragende speler, want trainer Erik ten Hag zag Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt naar respectievelijk en vertrekken.

Daarnaast wordt Donny van de Beek in de Spaanse media genoemd als mogelijke aanwinst van .