Ajax verlengt contract van hoofd jeugdopleidingen

Ajax heeft het contract van hoofd jeugdopleidingen Saïd Ouaali opengebroken en verlengd, zo communiceren de Amsterdammers via de officiële kanalen.

De verantwoordelijke voor de academie lag in eerste instantie nog vast tot medio 2019, maar heeft zijn verbintenis nu met twee seizoenen verlengd. Ouaali werkt sinds 2016 officieel als hoofd jeugdopleidingen bij .



Ouaali, die eerder ook voor werkte, begon in seizoen 2011/12 als jeugdtrainer bij Ajax, waarna hij in 2014 gepromoveerd werd tot coördinator van de bovenbouw. Een jaar later werd hij aangesteld als hoofd jeugdopleidingen op interim-basis, waarna hij een jaar later definitief werd benoemd tot de verantwoordelijke voor de academie. Daarmee werd hij de opvolger van Wim Jonk, die in december 2015 vertrok bij Ajax.



"Wij wilden graag met Saïd verder. Hij is een harde werker en een betrouwbaar persoon met een stabiel karakter. Toen hij hier begon was het een roerige tijd, maar mede dankzij hem heeft de opleiding een goed vervolg kunnen geven aan de destijds ingeslagen weg. We zien veel goede ontwikkelingen bij de jeugd. Het meest in het oog springt de toename van het aantal trainingsuren", zo geeft Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, te kennen op de website van Ajax.



"Wij zijn er van overtuigd dat de talenten zich daardoor nog beter en sneller ontwikkelen", vervolgt Overmars. "Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de school die we hier op de club hebben waardoor veel spelers langer op de club zijn en een goed op elkaar afgestemd programma kunnen volgen. Deze verlenging draagt ook bij aan de rust rondom onze opleiding, waardoor we volgende stappen kunnen gaan maken om nóg beter te worden."