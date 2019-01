Ajax verhuurt Sierhuis en haalt Cassierra voortijdig terug

Ajax en FC Groningen hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Kaj Sierhuis voor anderhalf seizoen, plus een optie tot koop.

Tegelijkertijd keert Matteo Cassierra voortijdig terug in de Johan Cruijff ArenA, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De dubbeldeal zat al even in de pijplijn, maar is nu officieel bevestigd. Groningen huurt Sierhuis eerst voor anderhalf seizoen, waarna het de spits definitief kan overnemen.

Mocht de club de koopoptie lichten, dan heeft Ajax volgens eerdere berichtgeving het eerste recht om de aanvaller vervolgens weer terug te kopen. Dat wordt niet door Groningen bevestigd, maar de noorderlingen maken wel officieel melding van de optie tot koop.Groningen hoopte ook Dani de Wit te kunnen huren van Ajax, maar dat gaat niet door.



Sierhuis zal de plaats van Cassierra gaan opvullen in Groningen. De spits speelde in de eerste seizoenshelft zijn wedstrijden in Jong Ajax, voor wie hij in dertien wedstrijden voor vier doelpunten zorgde. Sierhuis speelde daarnaast drie wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers. De spits maakte sinds 2009 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en vertrekt nu na acht jaar.



Cassierra speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis in Groningen, maar wist zijn draai niet te vinden. De 21-jarige Colombiaan was in tien wedstrijden goed voor één treffer. Daarom besloot Groningen om de samenwerking voortijdig te beëindigen. De club is de afgelopen weken druk bezig op de transfermarkt: men versterkte zich al met Iliass Bel Hassani van AZ en Thomas Bruns van Vitesse.



Manager technische zaken Ron Jans laat weten dat Groningen 'loerde' op een 'opening' inzake Sierhuis. "Dat moment is nu daar. Kaj is een zeer interessante spits. Zijn grootste kwaliteit is scoren. Dat heeft hij in de gehele opleiding van Ajax gedaan en nu ook weer bij Jong Ajax. Daarnaast speelt hij met veel inzet, heeft hij een uitstekende wedstrijdinstelling en toont hij zich een teamspeler. Wij zijn heel blij dat we Kaj aan onze selectie kunnen toevoegen."