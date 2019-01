Ajax vanwege naderende operatie twee maanden zonder middenvelder

Carel Eiting gaat onder het mes. De middenvelder heeft al geruime tijd last van zijn linkerknie en heeft nu besloten om een operatie te ondergaan.

Eiting wordt dinsdag geopereerd en zal vervolgens minstens twee maanden buitenspel staan.

"Ik heb al langere tijd bij vlagen last, met name van de buitenmeniscus. We hoopten dat een operatie niet nodig zou zijn, maar de klachten bleven helaas terugkomen", legt Eiting zijn keuze uit om een kijkoperatie te ondergaan. "Vandaar dat we nu toch voor deze ingreep gekozen hebben. Met het oog op de lange termijn is dit het beste."



"Ik train gewoon mee en ik zou ook bij de selectie zitten als het kon, maar we hebben toch besloten om te opereren. Er zat te veel vocht in", legt de twintigjarige Ajacied uit. "Als ik op het veld sta kan ik gewoon honderd procent geven, maar het is een klacht die vaker is teruggekeerd. We hebben nu de knoop doorgehakt om er wat aan te doen."



Eiting kwam in het begin van het seizoen regelmatig aan spelen toe, maar raakte gaandweg het seizoen geblesseerd aan zowel zijn enkel als zijn knie. Sinds de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, op 29 september 2018, kwam hij nog maar een keer in actie voor Ajax: op 19 december deed Eiting 120 minuten mee in de bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.