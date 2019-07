'Ajax troeft concurrentie af met akkoord voor ruim 15 miljoen euro'

Ajax lijkt Edson Álvarez zo goed als binnen te hebben.

De Telegraaf meldt maandagmiddag namelijk dat de Amsterdammers een mondeling akkoord met Club América hebben bereikt over een transfer van de verdediger. betaalt de transfersom van zeventien miljoen dollar, omgerekend ruim vijftien miljoen euro, die is vastgelegd in Álvarez’ contract om de stopper naar Nederland te halen.

De ochtendkrant voegt toe dat Ajax flinke concurrentie had in de strijd om de 23-voudig international van Mexico, die in een eeder stadium ook werd gelinkt aan . Naast de eerdergenoemde belangstelling van , en was eveneens geïnteresseerd in de handtekening van Álvarez. De Russische topclub Zenit Sint-Petersburg wilde bovendien op de valreep ook 'ver gaan' om de komst van de verdediger mogelijk te maken, maar Álvarez had zijn keuze al op Ajax laten vallen.



Álvarez zou tevreden zijn over het salarisvoorstel dat Ajax hem heeft gedaan, waardoor de definitieve afronding van de deal slechts een kwestie van tijd lijkt. De 21-jarige verdediger zal zich waarschijnlijk voor vijf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbinden en wordt op korte termijn in Amsterdam verwacht voor de medische keuring. Met de komst van Álvarez, die ook als rechtsback en als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, heeft Ajax de vervanger voor de naar vertrekkende Matthijs de Ligt binnen.



De Mexicaan wordt voor Ajax de derde aanwinst van boven de tien miljoen euro voor aankomend seizoen. Eerder werd er al bijna zestien miljoen euro neergelegd om Quincy Promes los te weken bij , terwijl 12,5 miljoen ontving voor Razvan Marin. Ook Lisandro Martínez (voor zeven miljoen overgenomen van Defensa y Justicia), Kik Pierie (voor vijf miljoen overgenomen van sc ) en Kjell Scherpen (voor een onbekend bedrag opgepikt bij ) werden al verwelkomd als nieuwe aanwinsten.