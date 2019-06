Ajax treft voormalig Feyenoorders in twee aangekondigde oefenwedstrijden

Ajax heeft twee nieuwe oefenpartners gevonden voor tijdens de trainingsstage van volgende maand.

Dat maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De ploeg van Erik ten Hag trekt volgende maand naar Oostenrijk, waar het twee oefenwedstrijden speelt tegen buitenlandse clubs.

vertrekt op zaterdag 13 juli naar het Alpenland en keert op vrijdag 19 juli terug. Op zondag 14 juli om 17.00 uur staat een vriendschappelijk duel met Medipol op het programma. Bij de Turkse topclub staat onder meer Eljero Elia onder contract. Vier dagen later, op donderdag 18 juli om 18.00 uur, speelt de Nederlands kampioen tegen Premier League-club , de werkgever van Daryl Janmaat.



Ajax is momenteel op trainingskamp in De Lutte en speelde dinsdag zijn eerste wedstrijd van de voorbereiding. Amateurclub Quick '20 werd daarin met 2-11 opgerold. Kik Pierie en Lisandro Martínez maakten hun officieuze debuut voor de hoofdstedelingen. Aanstaande zaterdag om 17.00 uur speelt Ajax tegen Aalborg BK uit Denemarken.