Ajax treft Real Madrid in achtste finale van de Champions League

Ajax neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Real Madrid. De Amsterdammers werden in Nyon gekoppeld aan de Spaanse grootmacht.

Ajax kwalificeerde zich als nummer twee achter Bayern München in Groep E en wist zodoende vooruit dat het Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus zou treffen. Nu blijkt het Real te zijn. Ajax begint met een thuiswedstrijd en moet de return op vreemde bodem afwerken.

Vooraf sprak Daley Blind in gesprek met het Algemeen Dagblad uit geen voorkeur te hebben nu zijn oude werkgever Manchester United als nummer twee de koker in ging. Wel hoopte hij om 'machine' Juventus te ontlopen en Dusan Tadic voegde daar op de officiële site van de UEFA aan toe niet graag tegen Barcelona of Manchester City te spelen. Die wens gaat dus niet in vervulling.

Ajax maakte tot dusverre veel indruk in Europa, waar men nu al twaalf wedstrijden ongeslagen is. Na een succesvolle campagne door drie voorrondes speelde de ploeg van Erik ten Hag ook uitstekend tegen Bayern München, AEK Athene en Benfica. Een late domper in het slotduel met de Duitse kampioen voorkwam een uitgangspunt als groepshoofd waardoor men nu vol aan de bak moet tegen Real Madrid.

De volledige loting ziet er als volgt uit:

Schalke 04 - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Olympique Lyonnais - Barcelona

Ajax - Real Madrid

AS Roma - FC Porto

Liverpool - Bayern München