Ajax treft PAOK Saloniki in derde voorronde van Champions League

Ajax neemt het in de derde voorronde van het champions path van de Champions League op tegen PAOK Saloniki.

De Tweekoppige Adelaar kroonde zich afgelopen seizoen voor het eerst sinds dertig jaar weer eens tot kampioen van Griekenland, waardoor het evenals de Amsterdammers instroomt in de derde kwalificatieronde. Op 6 of 7 augustus wacht de heenwedstrijd in Griekenland, waarna een week later op 13 augustus.

Het is niet de eerste keer dat en PAOK tegenover elkaar staan in de voorronde van de . In de zomer van 2016 rekende Ajax af met de Grieken, door in de Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk te spelen en in Thessaloniki met 1-2 te winnen. Een ronde later werden de Amsterdammers vervolgens uitgeschakeld door het Russische FK Rostov. PAOK had tijdens deze loting een ongeplaatste status en was de enige van de mogelijke tegenstanders voor Ajax die in deze fase pas instroomt in de kwalificatiecyclus van de Champions League.

Lees beneden verder

Ajax had verder CFR Cluj of Maccabi Tel Aviv, Ferencváros of Valletta FC, Dundalk of Qarabag, Rode Ster Belgrado of HJK Helsinki en NK Maribor of AIK kunnen treffen, maar uiteindelijk kwam PAOK dus uit de koker. De Tweekoppige Adelaar kroonde zich afgelopen seizoen voor het eerst in dertig jaar tot kampioen van Griekenland, zonder een nederlaag te lijden. Met Diego Biseswar heeft PAOK een bekende naam in de gelederen.