Ajax treft oude bekende bij APOEL Nicosia: "Dit is thuiskomen"

Ajax en APOEL Nicosia moeten onderling gaan uitmaken via de groepsfase van de Champions League bereikt.

De club uit Amsterdam elimineerde PAOK Saloniki in de derde voorronde, terwijl de Cyprioten tegen Qarabag FK als winnaar uit de strijd kwamen. Bij APOEL staat al jaren een oude bekende van op de loonlijst: Boy Waterman, de doelman die dit seizoen echter zijn basisplaats is kwijtgeraakt.

APOEL verloor in eigen huis met 1-2 van Qarabag FK, maar boekte woensdagavond een 0-2 zege in Azerbeidzjan. Tussendoor werd Paolo Tramezzani ontslagen en opgevolgd door Thomas Doll. "We speelden eerst 3-5-2 of noem het 5-3-2. En in Baku was het 4-3-3", vertelt Waterman in De Telegraaf . "Maar de trainer zei al dat het afhankelijk van de tegenstander ook weer het oude systeem kan worden."

Lees beneden verder

Waterman vindt het leuk dat Ajax de volgende tegenstander in Europa is. "Dit is thuiskomen. Ik ben weliswaar in Lelystad geboren, maar ik heb van mijn negende tot mijn zestiende bij Ajax gespeeld. Dat ik daar mijn jeugd heb doorgemaakt, de belangrijkste jaren in mijn ontwikkeling, maakt deze ontmoeting heel speciaal. Ik heb wel vaker tegen Ajax gespeeld, maar dat was minder bijzonder omdat het in de was en dat er voor mijn gevoel bij hoorde. Ik speel nu al zeven jaar in het buitenland en vijf jaar voor APOEL."

Waterman verwacht 'letterlijk en figuurlijk een heet avondje'. "Het is hier nu veertig graden. We willen altijd wel voetballen, maar ons kenmerk is dat we altijd strijd leveren. Als het voetballend niet lukt, houdt het niet op."

De doelman is sinds een paar weken zijn basisplaats verloren aan nieuwkomer Vid Belec. Het is dus zaak om in een paar dagen tijd een basisplaats te veroveren. "Inderdaad, dat is wel een dingetje, want mijn reserverol is met Ajax in het vooruitzicht extra zuur."