Ajax treft opponent met 'Amsterdamse bluf': "Het is een fenomenale vent"

Ajax treedt dinsdagavond op Cyprus aan tegen APOEL Nicosia voor de eerste wedstrijd van hun tweeluik in de play-offs van de Champions League.

Bij APOEL zullen een aantal namen op het veld staan die vanwege hun verleden in de een belletje doen rinkelen. Trainer Thomas Doll is echter wellicht het bekendste gezicht bij de Cyprioten en ook Rafael van der Vaart kent de oefenmeester goed. De twee werkten met elkaar samen bij Hamburger SV, waarna Doll ook nog de scepter zwaaide bij onder meer en .



"Ik heb nog steeds contact met hem. Het is een fenomenale vent, maar ook een goede trainer. Hij weet spelers te prikkelen en te raken op een heel enthousiaste manier", vertelt Van der Vaart in gesprek met de NOS. Doll heeft er pas een wedstrijd opzitten bij APOEL, de 2-0 uitoverwinning bij Qarabag FK die genoeg was om de laatste voorronde van het miljardenbal te bereiken.



Het verbaast Van der Vaart niet dat zijn oude trainer de wind er meteen onder heeft bij APOEL: "Hij is een coach voor wie je als speler door het vuur gaat. Hij is iemand die echt binnen komt, met een beetje Amsterdamse bluf eigenlijk. Hij stond bij HSV ook altijd met de borst vooruit langs de lijn. Ook al stonden we met 4-0 achter", gaat de inmiddels gestopte middenvelder verder. De twee werkten drie jaar met elkaar samen bij die Rothosen en Van der Vaart schopte het in die tijd zelfs tot aanvoerder.



"Dus hij had er wel verstand van", lacht hij. "Maar zonder gekheid: hij maakte de juiste spelers belangrijk. Ik kwam van , maar de was natuurlijk helemaal nieuw voor me. Hij gaf me meteen het gevoel: jij bent mijn man, zolang je kunt lopen, stel ik je op." Nadat APOEL in eerste instantie thuis met 2-1 had verloren van Qarabag, lukte het de ploeg onder Doll dus om die marge in Azerbeidzjan weer weg te poetsen.



Het zal de trainer en zijn ploeg er veel aan gelegen zijn om ook tegen Ajax een goed resultaat te behalen. Van der Vaart vindt echter dat zijn oude ploeg het zich aan zijn stand verplicht is om te winnen: "Ik kan er wel een lang verhaal van maken, maar ik heb daar eigenlijk weinig zicht op. De Cypriotische competitie laat ik weleens aan me voorbijgaan. Maar ik kan kort zijn: als je de halve finales van de hebt gehaald, dan moet je die wedstrijd met twee vingers in de neus winnen."