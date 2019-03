Ajax treft Juventus in kwartfinale Champions League

Ajax is bij de loting in de kwartfinale van de Champions League gekoppeld aan Juventus.

is gekoppeld aan , terwijl het opneemt tegen . De andere kwartfinale gaat tussen en . Mocht erin slagen om de halve finales te bereiken, dan komt het te spelen tegen de winnaar van de halve finale tussen Tottenham en Manchester City. De winnaar van de halve waarin Ajax terecht kan komen, zal in de finale in het Wanda Metropolitano de thuisspelende club zijn.

In een poule met Manchester United, en Young Boys eindigde op de eerste plaats. In de achtste finales van de was de ploeg van trainer Massimiliano Allegri over twee duels te sterk voor . Na een 2-0 nederlaag in Madrid, volgde een 3-0 overwinning in Turijn. Met drie doelpunten was Cristiano Ronaldo de grote man aan de kant van de Italiaanse topclub.

Ajax heeft ruim drie weken om zich voor te bereiden, want de heenwedstrijden staan voor 9 en 10 april op het programma. De returns vinden een week later plaats, op 16 en 17 april . De heenduels in de halve finales worden gespeeld op 30 april en 1 mei , de returns volgen op 7 en 8 mei . De finale in het Wanda Metropolitano staat voor zaterdag 1 juni op het programma.

Ajax plaatste zich in augustus voor de groepsfase door in de voorrondes af te rekenen met Sturm Graz, en Dynamo Kiev. In een poule met , en AEK Athene eindigden de Amsterdammers op een knappe tweede plaats. In de achtste finales bleek het team van trainer Erik ten Hagover twee duels te sterk voor titelverdediger . Na een 1-2 thuisnederlaag volgde de historische 1-4 overwinning in het Santiago Bernabéu. Door de kwalificatie voor de kwartfinales zullen de verdiensten van Ajax dit Champions League-seizoen boven de tachtig miljoen euro uitkomen.