Ajax treft in titelstrijd 'gehandicapte' opponent door vele afwezigen

Ajax ontvangt zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA FC Utrecht en gaat proberen te winnen om de titeldroom in leven te houden.

De Domstedelingen zullen niet in hun sterkste formatie aantreden, daar veel spelers noodgedwongen ontbreken. Volgens diverse media treft zodoende 'een gehandicapt' .

Jean-Christophe Bahebeck heeft door ziekte al twee dagen niet getraind, zo melden onder meer De Telegraaf en Voetbal International vrijdagmiddag. Ook Michiel Kramer, Leon Guwara, Joris van Overeem, Simon Makienok en Urby Emanuelson zullen niet spelen vanwege blessurelee. Timo Letschert is nog een twijfelgeval bij FC Utrecht.



Ajax staat momenteel eerste in de en heeft evenveel punten als nummer twee . Door het betere doelsaldo heeft Ajax in de komende twee wedstrijden voldoende aan twee zeges om de landstitel binnen te slepen. Ajax speelt na het duel met FC Utrecht woensdag nog tegen . Concurrent PSV neemt het nog op tegen en .