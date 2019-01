'Ajax-top heeft 'beraad gehad' na debacle tegen Heerenveen'

Ajax werkt achter de schermen hard aan het vinden van een nieuwe doelman, zo verzekert Valentijn Driessen van De Telegraaf maandagavond.

Tweede doelman Kostas Lamprou maakte zondag in de dramatisch verlopen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-4) een weifelende indruk, waardoor de Amsterdamse club vastberaden zou zijn om zijn keepersgilde nog deze maand te versterken.



De positie van eerste doelman André Onana staat niet ter discussie bij Ajax, maar over Lamprou, die sinds het tijdelijke vertrek van Benjamin van Leer naar NAC Breda als back-up van de Kameroener fungeert, bestaan naar verluidt de nodige twijfels. Het optreden van de Griek tegen Heerenveen zou voor de Ajax-top reden zijn om zich te roeren op de transfermarkt. "Ze zijn ook bezig. Ze hebben vandaag beraad gehad over hoe ze hiermee doorgaan en óf ze hiermee doorgaan", onthult Driessen bij Veronica Inside .



Onana 'naar huis gestuurd'; Tagliafico 'een kwestie van dagen'



Volgens de verslaggever had Ajax eerder moeten anticiperen. "Van der Sar (algemeen directeur, red.) heeft van de week meegetraind, maar toen heeft hij ook die Lamprou gezien. Toen had hij ook aan de bel moeten trekken en moeten zeggen dat deze jongen echt te klein is. Tegen Flamengo in Amerika maakte hij ook twee ketsers en nu weer."



Ajax zou inmiddels serieus werk maken van een nieuwe doelman. "Ze willen nu toch echt een keeper gaan huren, voor de rest van het seizoen. De naam van Stekelenburg viel, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Die heeft nu al twee jaar niet gekeept en verdient een dik salaris", aldus Driessen. Stekelenburg staat momenteel onder contract bij Everton, waar hij als back-up van Jordan Pickford fungeert.