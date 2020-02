Ajax-target vergeleken met Robben: "Hij is dan ruim het dubbele waard"

Ajax was afgelopen maand concreet in de markt voor Antony Matheus dos Santo.

De Amsterdammers wisten uiteindelijk niet tot een overeenkomst te komen met São Paulo over de negentienjarige Braziliaanse vleugelaanvaller, ondanks dat men naar verluidt een recordbedrag voor hem overhad.

Volgens een Braziliaanse scout, die werkzaam is voor Corinthians, zou uitstekende zaken doen als Antony komende zomer alsnog kan worden binnengehaald.

Antony zou het spoor van David Neres kunnen volgen, daar de 22-jarige vleugelaanvaller in januari 2017 ook door Ajax werd overgenomen van São Paulo. "Ze zijn beiden snel, al denk ik dat Neres net wat sneller is. Antony heeft meer voetbalintelligentie."

"Hij heeft een heel goede dribbel en creëert veel kansen voor zichzelf en voor anderen", zo zegt de scout, die zijn naam niet wil prijsgeven door de rivaliteit tussen Corinthians en São Paulo, in gesprek met Voetbal International .

"Antony is nu al wat verder dan Neres op dezelfde leeftijd was. Hij heeft ook meer wedstrijden gespeeld. Misschien is het niet helemaal terecht om hem met iemand te vergelijken, maar ik vind hem in zijn spel nog het meest weg hebben van Arjen Robben. Net als Robben houdt Antony ervan om zijn man op te zoeken, dan naar binnen te kappen, ruimte te maken voor zichzelf om de bal dan met zijn favoriete linkerbeen in de verre hoek te draaien", zo klinkt het.

Ajax zal komende zomer behoorlijk diep in de buidel moeten tasten voor Antony, daar er tijdens de afgelopen transferwindow al gesproken werd van een transfersom van twintig tot dertig miljoen euro.

"Ja, 25 miljoen euro is heel veel, maar dat is na de transfer van Neymar van naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro nu eenmaal de gekte van de markt geworden. En als Ajax erin slaagt Antony over te nemen, is hij over een paar jaar ruim het dubbele waard", zo verzekert de scout van Corinthians.

De door São Paulo opgeleide jeugdinternational van Brazilië was tot dusver goed voor 4 doelpunten en 6 assists in 33 officiële officiële wedstrijden.