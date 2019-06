Ajax-talent weigert Feyenoord en PSV: "Vitesse ziet veel potentie in mij"

Ian Beelen ruilt de jeugdopleiding van Ajax in voor die van Vitesse.

Acht jaar lang speelde de middenvelder op De Toekomst, maar door een gebrek aan perspectief trekt hij de deur van het jeugdcomplex in Amsterdam achter zich dicht. Beelen gaat spelen in het Onder-19-elftal van Theo Janssen, waarna hij hoopt door te kunnen stoten naar het eerste elftal. In gesprek met Showtime gaat het talent in op zijn vertrek bij Ajax.

De zeventienjarige Beelen had sterk het vermoeden dat hij volgend seizoen weinig aan spelen toe zou komen. De concurrentie op het middenveld van Ajax is hevig. "De boys bij Ajax op het middenveld hebben ook allemaal een contract en ik heb dat niet. Dat is een reden. Een andere reden is dat ik niet echt een toekomst meer zag bij Ajax", aldus de centrale middenvelder.



Beelen had de clubs voor het uitkiezen en kon naar of . "Zij hadden ook interesse, dat klopt. Maar had wel echt goede interesse. Ze zien veel potentie in mij. Ze zien in mij ook een speler voor het eerste elftal. Eerst Onder-19 en Jong en dan zo snel mogelijk doorstromen naar het eerste. Dat hadden PSV, Feyenoord en toch minder."



De talentvolle middenvelder geeft aan dat hij zijn ploeggenoten van Ajax gaat missen. Desondanks kijkt hij uit naar zijn periode in Arnhem, waar hij verschillende oude bekenden zal tegenkomen. "Nuri Emre Aksit komt ook bij mij in het team. Hij zou naar gaan inderdaad, maar dat is niet doorgegaan. En ik kom ook weer bij Paul Fosu-Mensah, die ook een Ajax-verleden heeft, in het team", aldus Beelen.