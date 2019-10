Ajax-talent Ünüvar legt de lat hoog: "Dat is nog steeds mijn doel"

Naci Ünüvar wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax.

In een interview met ELF Voetbal laat de Nederlandse jeugdinternational weten dat hij zo snel mogelijk wil aanhaken bij het eerste elftal van de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder heeft als doel om op zijn zeventiende in het eerste te spelen.

De zestienjarige Ünüvar speelt dit seizoen in Onder-19 en mocht al een paar keer met het eerste elftal van trainer Erik ten Hag meetrainen. Het talent legt de lat hoog voor zichzelf. "Ik wil elke wedstrijd beslissend zijn om zo het team te helpen. Ik heb weleens gezegd dat ik op mijn zeventiende bij Ajax 1 wil zitten. Dat is nog steeds mijn doel", aldus Ünüvar.

Vorig seizoen mocht Ünüvar als vijftienjarig talent al meerdere keren opdraven bij Ajax Onder-19. "Ik heb vorig seizoen meer dan vijftig wedstrijden gespeeld, dan word je wel krachtiger", legt hij uit. Ünüvar probeert ook goed zijn rust te nemen. "In de zomer heb ik anderhalve week niets gedaan, alleen maar in de zon gelegen. Daarna ben ik weer rustig begonnen. Nu merk ik dat ik harder kan trainen, dat ik minder moe ben na wedstrijden. Af en toe een rustdagje pakken is nog wel goed."

Ünüvar neemt momenteel deel met Oranje Onder-17 aan het WK in Brazilië. Hij beschikt echter ook over een Turks paspoort en dus zal hij in de toekomst waarschijnlijk een keuze moeten gaan maken tussen de nationale teams van Nederland en Turkije.

Vader Ayhan laat weten dat dit onderwerp momenteel nog niet speelt. "Naci is trots dat hij voor de vertegenwoordigende elftallen van Nederland mag spelen en is verder alleen maar bezig met zijn ontwikkeling", zo klinkt het.