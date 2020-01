Ajax-talent laat zich gelden tussen 'grote jongens' bij intensieve oefenvorm

Ajax is momenteel bezig om Ryan Babel te halen.

De 33-jarige aanvaller moet voor een halfjaar worden gehuurd van , waardoor trainer Erik ten Hag meer opties heeft in de aanval. De Telegraaf geeft woensdag aan dat Ten Hag al aardig wat opties heeft, aangezien de talenten zich laten zien op het trainingskamp in Qatar.

Volgens de krant is in Doha te zien wat voor een veelzijdige selectie Ten Hag tot zijn beschikking heeft. De oefenmeester heeft deze week meerdere talenten meegenomen naar het land in het Midden-Oosten, zoals Ryan Gravenberch. Volgens het dagblad heeft vooral de zeventienjarige middenvelder zich laten gelden in de woestijnstaat.

De Telegraaf schrijft dat Gravenberch, nadat hij de negentig minuten volmaakte tegen , 'vastbesloten lijkt om die positieve ontwikkeling door te trekken in de tweede seizoenshelft.

Ook bij een interessante, maar allerminst eenvoudige oefenvorm, waarbij zeven Ajacieden de bal in een piepklein vak zes keer naar elkaar moeten overspelen ondanks de weerstand van acht ploeggenoten met hesjes, waarna ze met een wisselpass kunnen oversteken naar een groter veld waar gescoord kan worden.'

Dat Gravenberch bij een dergelijke oefening mag meedoen met 'de grote jongens' Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Donny van de Beek is volgens de krant een bewijs van de groei die het zeventienjarige toptalent doormaakt.

'En zo ziet het er naar uit dat Ten Hag als trainer van de koploper in het nieuwe jaar nog meer opties tot zijn beschikking krijgt, van binnenuit door gretige talenten die aan de deur kloppen en via de transfermarkt met Babel als belangrijke target.'