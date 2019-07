Ajax-talent krijgt lof toegezwaaid: "Hij is net als de Braziliaanse backs"

Sergiño Dest maakt indruk met zijn optredens voor de Verenigde Staten Onder-20.

De achttienjarige verdediger van heeft een Amerikaanse vader en kan daardoor uitkomen voor vertegenwoordigende elftallen van dat land. Voormalig Ajax-aanvaller Dave van den Bergh, assistent-trainer van het Onder-20-elftal, looft de stormachtige ontwikkeling van Dest in gesprek met The Guardian.



Van den Bergh schrikt soms van de risico's die Dest in zijn spel legt tijdens wedstrijden, maar hoopt aan de andere kant dat de aanvallende intenties van de Ajax-verdediger niet verloren gaan. "99 van de 100 keer lukt het hem. En dat willen we hem ook niet afleren, want dat maakt Sergiño juist zo'n bijzondere speler."



The Guardian vergelijkt Dest met de Braziliaanse verdedigers Marcelo en Dani Alves, eveneens aanvallend ingestelde verdedigers. Tab Ramos, bondscoach van de Verenigde Staten Onder-20, sluit zich daarbij aan. "Hij is net als de Braziliaanse backs die je pijn kunnen doen. Die spelers opereren namelijk soms als een nummer 10, die kwaliteiten hebben ze namelijk. De onvoorspelbaarheid is de kracht van Dest als hij zich met de aanval bemoeit."



Brian Tevreden, voormalig jeugdtrainer van Ajax, maakte in dienst van FC, waar Dest speelde voordat hij in 2012 naar Amsterdam verhuisde, voor het eerst kennis met de kwaliteiten van de verdediger. "Hij kwam binnen als vleugelaanvaller, maar na zes maanden moest ik hem op een toernooi noodgedwongen als rechtsback opstellen. Sergiño deed het op die positie zo goed dat hij twee weken later werd opgeroepen voor een Nederlands jeugdelftal."



Dest kwam afgelopen seizoen tot zeventien optredens namens Jong Ajax en scoorde in de met 2-5 verloren thuiswedstrijd tegen . Van den Bergh kijkt vol bewondering naar de professionaliteit die de jonge verdediger aan de dag legt. "Hij doet er alles aan om sterker en sneller te worden en bekijkt beelden van de volgende tegenstander. Het is bewonderenswaardig hoeveel hij bezig is met deze aspecten van het vak. Het stopt voor hem niet na de negentig minuten van een wedstrijd of na een training. Sergiño is enorm toegewijd aan zijn vak en doet er alles aan om steeds beter te worden."