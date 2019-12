Ajax-talent krijgt duidelijke boodschap van Ten Hag bij wissel: "Harder trainen"

Ajax won zondag eenvoudig van ADO en door blessureleed in de selectie stonden er een paar jonge talenten in de basis, onder wie Jurgen Ekkelenkamp.

De aanvallende middenvelder luisterde zijn basisdebuut in de op met een doelpunt, maar maakte de negentig minuten niet vol. Ten Hag vindt dat het talent harder moet trainen, zodat hij het in de toekomst langer volhoudt.

Ten Hag koos tegen ADO voor een jeugdig . Behalve de negentienjarige Ekkelenkamp stond ook Ryan Gravenberch in de basis, net als Lassina Traoré. Halverwege de wedstrijd werd de licht aangeslagen Hakim Ziyech vervangen door Noa Lang, terwijl een kwartier voor tijd Sontje Hansen binnen de lijnen kwam. Laatstgenoemde was de vervanger van Ekkelenkamp, die niet meer verder kon.

"Mijn benen waren gewoon kapot in de laatste vijf minuten dat ik op het veld stond, dus het was een logische wissel", zo laat Ekkelenkamp, die na 37 minuten spelen voor de 3-0 zorgde, weten in gesprek met Veronica Inside.

"Of ik teleurgesteld was? Nee, zeker niet. Ik was kapot en ik denk dat de trainer dat ook zag. Daarom werd ik gewisseld."

Ten Hag had een duidelijke boodschap voor Ekkelenkamp bij zijn wissel: "Harder trainen, zodat je niet meer moe wordt tijdens de wedstrijd", aldus het talent. Hij kon de opmerking van zijn trainer wel waarderen. "Het was een goede wedstrijd, een 6-1 overwining is altijd lekker. En ik heb ook nog een doelpuntje meegepikt. Het is prachtig."