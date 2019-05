Ajax-talent kiest voor 'buitenlands avontuur': "Hebben er alles aan gedaan"

Dillon Hoogewerf verlaat Ajax na dit seizoen, zo heeft hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali donderdagavond laten weten via de officiële clubkanalen.

De Amsterdammers maken niet bekend wat de nieuwe bestemming van Hoogewerf zal zijn, maar volgens geruchten uit Engeland maakt de zestienjarige spits de overstap naar .

"Afgelopen week heeft Dillon aangegeven dat hij de club gaat verlaten voor een buitenlandse club. Wij wensen hem ontzettend veel succes. Wij weten dat we er alles aan hebben gedaan om hem te behouden. Uiteindelijk mag hij echter de keuze maken en hij kiest voor een buitenlands avontuur", legt Ouaali uit. "We weten dat we op De Toekomst alle voorwaarde hebben gecreëerd. Uiteindelijk mag hij die keuze maken."



"Natuurlijk willen wij onze toptalenten bij ons houden, daarom ben ik heel erg blij dat de overige talenten wel bij ons zijn gebleven. Dat is de afgelopen jaren ook zo geweest en dat blijft ons streven." Hoogewerf werd in 2012 door opgepikt bij FC Almere en doorliep in de afgelopen zeven jaar de jeugdopleiding van de club. De jonge aanvaller is sinds eind vorig jaar bovendien international van Oranje Onder-16.