Ajax-talent doet Van Hooijdonk en Van der Vaart versteld staan

Ajax sloot het jaar 2019 zondag in stijl af met een 6-1 overwinning tegen ADO Den Haag.

Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré kregen speelminuten van trainer Erik ten Hag en maakten een goede indruk, concludeert Pierre van Hooijdonk. De oud-spits is bij Studio Voetbal lovend over de kwaliteiten van de drie talenten van de Amsterdammers.

"Ik houd van Ekkelenkamp, omdat hij wat anders is dan wat je heel vaak voorbij ziet komen. Het is een jongen met heel veel loopvermogen", zegt Van Hooijdonk, die de middenvelder vergelijkt met Donny van de Beek. "Hij weet waar de bal kan gaan vallen en heeft een meer dan behoorlijke techniek. Dit is iemand die de longen van een paard heeft en kan blijven gaan."

Lees beneden verder

Van Hooijdonk is ook positief over Traoré. "Hij heeft snelheid en is fysiek sterk. Hij kan in de diepte worden weggestuurd, of als aanspeelpunt fungeren", aldus de analyticus, die eindigt met zijn oordeel over Gravenberch.

Net als Ekkelenkamp en Traoré wist de zeventienjarige middenvelder zondagmiddag een doelpunt te maken tegen ADO. "Hij is ook fysiek ijzersterk. Hij speelt zijn wedstrijden in de en daar houdt hij zich al gemakkelijk staande", aldus Van Hooijdonk.

Rafael van der Vaart staat eveneens versteld van het toptalent. "Ik vond hem ook heel goed. Hij heeft sowieso een goede uitstraling. Hij is groot, sterk en heel erg overtuigd van zichzelf. Daar houd ik wel van", besluit de oud-middenvelder.