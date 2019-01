Ajax-talent Bakker in verregaande onderhandelingen met PSG

Mitchel Bakker gaat Ajax verlaten voor Paris Saint-Germain. De linksachter van Jong Ajax kan voor een bescheiden transfersom overstappen.

Volgens Voetbal International is de achttienjarige back, die wordt vertegenwoordigd door Mino Raiola, in verregaande onderhandelingen met de Franse grootmacht. De verwachting is dat Bakker zijn overstap naar PSG op korte termijn zal afronden. Behalve Paris Saint-Germain toonde ook AC Milan belangstelling voor de jeugdinternational. Bakker werkte zijn wedstrijden dit seizoen doorgaans af bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en Ajax Onder-19 in de UEFA Youth League.

Begin dit seizoen debuteerde Bakker in de hoofdmacht en kwam hij in actie in de TOTO KNVB Beker tegen Te Werve en Go Ahead Eagles. Trainer Erik ten Hag nam de verdediger eerder deze maand nog mee op trainingskamp naar Florida. Een basisplaats in het eerste elftal is ver weg voor Bakker. Met Nicolás Tagliafico, Daley Sinkgraven en Daley Blind heeft Ten Hag voldoende opties.



Met een aflopend contract bij Ajax lijkt de club genoegen te moeten nemen met een relatief lage transfersom. Diverse Nederlandse clubs hoopten hem deze maand op huurbasis aan te trekken, maar zover kwam het niet. Bakker is de tweede Nederlander die deze week zijn handtekening zet onder een contract bij PSG. Dinsdag werd namelijk bekend dat Levi Opdam een contract tot aan het einde van het seizoen heeft getekend.

UPDATE 30 JANUARI 21.10 UUR:

Mitchel Bakker is inderdaad op weg naar Paris Saint-Germain. Goal kan bevestigen dat de linksback van Jong Ajax woensdag een onderhoud heeft gehad met Antero Henrique, die over het transferbeleid van de Parijzenaars gaat. De Ajacied heeft al een medische keuring ondergaan en vermoedelijk wordt de transfer binnen enkele uren wereldkundig gemaakt.