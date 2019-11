Ajax-talent (17) ontvangt privébericht met zeer mooie woorden van Griezmann

Sontje Hansen maakt een stormachtige ontwikkeling door en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

De aanvaller van Onder-19 en Oranje Onder-17 onthult woensdag in gesprek met het Noordhollands Dagblad dat niemand minder dan -vedette Antoine Griezmann hem reeds lof heeft toegezwaaid.

Hansen, met zes doelpunten in vijf optredens de absolute uitblinker van Oranje Onder-17 op het jeugd-WK in Brazilië, werd via social media benaderd door Griezmann. "Het opvallendst vond ik dat Antoine Griezmann een privébericht stuurde. Dat ik goed bezig was en zo door moest gaan", zo vertelt de zeventienjarige Ajacied.

Hansen gaat naar eigen zeggen 'goed' om met alle aandacht die er is voor hem. De spits presteert uitstekend op het WK en speelt donderdag in de halve finales van het toernooi met Oranje Onder-17 tegen de leeftijdsgenoten van Mexico.

"Dat ik zelf zo'n aandeel zou hebben met zes doelpunten tot nu toe, dat had ik niet verwacht. Maar dat we zo ver zouden komen, had ik wel aan zien komen."

"Waarom? Ik vind dat wij het beste team ter wereld zijn", vervolgt Hansen vol overtuiging. Het toptalent hoopt zijn topvorm straks na het WK mee te nemen naar Ajax. "Nu het hier in Brazilië zo goed gaat, wil ik die lijn doortrekken. Ik hoop dat ik in Nederland mijn huidige niveau kan bijhouden."