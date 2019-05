Ajax-supporters gooien met bier naar burgemeester tijdens huldiging

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is donderdag tijdens de huldiging van Ajax met bier bekogeld.

De selectie van kampioen is donderdag gehuldigd op het Museumplein. Burgemeester Halsema was aanwezig bij de festiviteiten in de hoofdstad, maar haar toespraak op het podium verliep niet zonder slag of stoot. Boze supporters van Ajax gooiden met bier en voorwerpen naar Halsema en lieten een striemend fluitconcert horen, zo meldt Voetbal International .



Directeur Edwin van der Sar deelde nog complimenten uit voor het werk dat Halsema had verricht rondom de huldiging. "Hier is burgemeester Halsema, zij heeft het allemaal mogelijk gemaakt dat we hier staan", zei de oud-doelman van Ajax tegen de menigte. Halsema zelf kwam ook aan het woord.



"Namens Amsterdam zeg ik dankjewel. Jullie zijn de hoop voor zoveel Amsterdammers. Jullie hebben laten zien dat je met talent, ambitie en heel veel werk alles kunt bereiken. Wij zijn trots op jullie." De lovende woorden voor de Ajax-selectie sorteerden geen effect, want enkele bezoekers gooiden met bier richting de burgemeester. Aanvoerder Matthijs de Ligt zorgde er samen met Van der Sar voor dat Halsema niet werd geraakt.De huldiging van de kersverse kampioen uit Amsterdam had nogal wat voeten in de aarde. Omwonenden van het Museumplein vreesden voor ongeregeldheden en wangedrag van Ajax-supporters en lieten dit onlangs weten middels een open brief aan Halsema. De politicus had daar echter geen boodschap aan en liet de festiviteiten gewoon doorgang vinden.