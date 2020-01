Ajax strijdt tegen BN'er: "Het is mij overkomen en heel Nederland lacht erom"

Ajax strijdt woensdagavond in de TOTO KNVB Beker tegen het Spakenburg van Eric Meijers.

De trainer verwierf landelijke bekendheid door de tv-documentaire over Achilles '29, waarin hij veelvuldig zijn emoties liet zien. "Ja, daar kom je nooit meer vanaf. Door die documentaire ben ik een BN'er geworden", zegt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf.

"Het is mij overkomen en heel Nederland lacht erom. En ik lach er zelf ook wel om. Hans Kraay jr. gooit met jasjes, Huub Stevens roept 'vuile klootzak' en Eric Meijers roept 'kutkeeper'."

"Eén ding is wel heel zuiver. Wat iedereen in die documentaire kon zien, was ongefilterd", aldus Meijers, die benadrukt dat hij geen rol speelde en alles meende wat hij zei in de documentaire.

"Daarom vinden de mensen het ook zo geweldig. Maar in de dertig jaar dat ik trainer ben heb ik gelukkig wel iets meer gedaan dan 'kutkeeper' en 'kutkrant' roepen."

Meijers kijkt uit naar het duel met in de Johan Cruijff ArenA en spreekt van een historische wedstrijd voor Spakenburg. "Er gaan 3000 mensen uit het dorp mee. Zo'n 2500 mensen reizen met veertig bussen en dan zijn er nog zo'n 500 mensen met eigen vervoer."

Meijers is blij dat hij met Erik ten Hag op het hoogste niveau de degens kan kruisen. "Ik heb veel respect voor hem. Die man behoort in mijn ogen tot de grootste genieën in het voetbal."

"Als niet-Amsterdammer in Amsterdam heeft hij onder heel moeilijke omstandigheden Ajax gigantisch op de kaart gezet in de wereld. Alleen maar lof voor hem", besluit de coach.