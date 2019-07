'Ajax stelt Atlético Madrid teleur en komt met goed nieuws over David Neres'

David Neres blijft nog minimaal een seizoen aan Ajax verbonden.

Braziliaanse media verzekeren donderdag dat de Amsterdamse club een akkoord met het management van de aanvaller over 'een verbeterd contract' heeft bereikt. Als tegenprestatie blijft de Braziliaans international nog minimaal een seizoen aan verbonden.

Volgens de laatste berichten uit Brazilië zou recent een formeel bod van veertig miljoen euro op Neres hebben uitgebracht. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou het bod van de Madrileense topclub direct hebben afgeslagen. Een hard gelag voor voormalig werkgever , dat een doorverkooppercentage van ruim twintig procent in het bezit heeft.



Het is de verwachting dat Neres aan het einde van de maand, als hij terug van zijn vakantie is, zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zet. Vanwege zijn deelname aan het toernooi om de Copa América heeft de aanvaller langer vrijaf gekregen. Ook Rasmus Kristensen, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana en Nicolás Tagliafico zullen vanwege hun deelname aan verschillende toernooien later aansluiten.



bracht een jaar geleden een bod van dertig miljoen euro uit op Neres, maar Ajax verleende geen medewerking. Guangzhou Evergrande bood een half jaar geleden zelfs 43 miljoen euro op de Braziliaan, maar wederom verzette de club zich tegen een uitgaande transfer. Neres, 22 jaar, ondertekende in september vorig jaar nog een nieuw contract met Ajax tot de zomer van 2022.