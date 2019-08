Drie veranderingen bij Ajax; Dolberg ontbreekt in selectie

Kasper Dolberg ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met VVV-Venlo, zaterdag vanaf 18:30 uur.

Erik ten Hag kiest in Noord-Limburg voor een basiself met onder meer Sergiño Dest, Perr Schuurs en Quincy Promes.

Dolberg zat ook niet in de wedstrijdselectie voor het weerzien met PAOK Saloniki in de . De nodige transferperikelen spelen rond de Deen, die wordt begeerd door OGC Nice en TSG . "Ik heb hem het vertrouwen gegeven in de voorbereiding, maar we hebben voor die positie veel concurrentie. Hij heeft het een paar keer goed gedaan en een paar keer wat minder. Hij heeft de potentie om bij ons een heel belangrijke rol te gaan spelen ", verzekerde Ten Hag daags voor de krachtmeting in Venlo

"Kasper zit wel in een fase waarin hij elke week moet gaan spelen. We proberen hem iedere dag te verbeteren en dat zie je soms terug. Het is nog niet stabiel en structureel genoeg", erkende Ten Hag.

"Hij moet het iedere wedstrijd kunnen brengen. Tot nu toe is het heel wisselend. In de voorbereiding en tegen in de Johan Cruijff Schaal heeft hij het uitstekend gedaan."

Opstelling : Onana, Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico, Blind, Marin, Van de Beek, Ziyech, Tadic, Promes.