'Ajax start gesprekken met Lainez en Club América op na titelfeest'

Ajax wil volgens De Telegraaf niets liever dan de transfer van Diego Lainez afronden. De Amsterdammers moeten echter nog even geduld hebben.

De 18-jarige buitenspeler viert met zijn werkgever Club América namelijk het behalen van de Mexicaanse landstitel. Na de huldiging van vandaag zullen de gesprekken tussen Ajax, de club en Lainez worden opgestart, weet de krant.



Club América wilde zich de afgelopen weken volledig op de play-offs tegen Cruz Azul richten. Na een doelpuntloos gelijkspel volgde een 0-2 overwinning, waardoor de Mexicaanse landstitel een feit werd. "Laten we hopen dat na het kampioenschap ook mijn volgende wens uitkomt. En dat is spelen voor Ajax", reageerde het toptalent in de Mexicaanse media.



Vanwege de play-offs legde Ajax de voorbereiding op de transfer van Lainez naar Amsterdam de afgelopen weken stil. De gesprekken worden weer in gang gezet zodra het kampioensfeest op zijn einde is. Maandag werd Lainez door Univision gelinkt aan Ajax, terwijl ook AS Roma interesse had getoond. De voorkeur van Lainez gaat echter uit naar Ajax.



Récord gaat uit van een transfersom van twaalf miljoen euro. Als dat bedrag klopt, wordt de tweevoudig international de duurste uitgaande transfer ooit voor een Mexicaanse club. Lainez speelde tot dusverre 49 wedstrijden voor CF América en daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists.