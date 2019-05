Ajax-spelers herstellen zich van 'grootste teleurstelling uit loopbaan'

Ajax is officieus landskampioen van Nederland.

De ploeg van trainer Erik ten Hag won zondagmiddag zelf met 4-1 van , terwijl titelconcurrent met 1-0 verloor bij . De voorsprong van is met nog één speelronde voor de boeg opgelopen tot drie punten en de Amsterdammers hebben ook nog eens een veel beter doelsaldo (+84 tegenover +10). Kenneth Perez stelt dat Ajax op eenzame hoogte staat in de .

De Deense analist spreekt bij FOX Sports van een verdiend kampioenschap voor Ajax. "Ik vind het nog knap dat PSV met zo'n beperkt elftal 80 punten heeft gehaald. Je ziet na de winterstop de mankementen die ze in de eerste seizoenshelft verbloemden. Het enige wat PSV had, was de mentale weerbaarheid. Dat kan je lang redden, maar niet elkaar keer. De laatste tijd is dat ook niet gelukt en dan loop je averij op", aldus Perez



Ook de overige analisten, waaronder Arnold Bruggink, zeggen dat Ajax de landstitel toekomt. "Met name in de tweede seizoenshelft won Ajax zijn wedstrijden zeer eenvoudig. Dit is daarvan het logische gevolg", zo vertelt de oud-middenvelder van onder meer PSV. Bruggink prijst de mentale weerbaarheid van Ajax. "Drie dagen geleden sta je met de grootste teleurstelling uit je loopbaan, en nu sta je met het kampioenschap. Dat is wel het mooie van sport", zegt hij, refererend naar de midweekse uitschakeling van Ajax door in de .