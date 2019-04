Ajax speelt tegen Juventus voor miljoenenbonus en UEFA-punten

Een goed resultaat tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League is in meerdere opzichten van groot belang voor Ajax.

Het bereiken van de laatste vier van Europa zal gezien worden als een wereldprestatie en nog meer miljoenen zullen binnenstromen in de Johan Cruijff ArenA. Ook niet onbelangrijk: minimaal een gelijkspel in de heenwedstrijd of return in Turijn zal van grote waarde zijn voor het Nederlandse voetbal. Eent gelijkspel zal volstaan om te stijgen op de coëfficiëntenranglijst en dat zou goed nieuws betekenen voor de kampioen van het seizoen 2020/21.



Omdat , en al in de voorrondes van de Europe League werden uitgeschakeld, was de hoop dit seizoen gevestigd op en . De twee Nederlandse topclubs wisten zich te plaatsen voor de groepsfase van de . De Eindhovenaren eindigden op de laatste plaats in een poule met , en . De ploeg van Mark van Bommel sprokkelde slechts een schamel aantal punten bij elkaar voor de coëfficiëntenlijst, in tegenstelling tot Ajax. De ploeg van Erik ten Hag eindigde op de tweede plaats en schakelde in de knock-outfase uit. Door het succes van Ajax is Nederland in een nek-aan-nek-race verwikkeld met Oostenrijk op de coëfficiëntenranglijst.



De Oostenrijkers staan momenteel op de elfde plaats. Geen enkele club uit Oostenrijk doet nog mee in de Champions League of , waardoor zij dit seizoen geen punten meer kunnen vergaren. Nederland staat op de twaalfde plaats en heeft aan een gelijkspel van Ajax tegen genoeg om een plek te stijgen. Een elfde plaats is van belang, want het land dat na dit seizoen op die positie is terug te vinden mag in het seizoen 2020/21 waarschijnlijk de landskampioen afvaardigen voor de groepsfase van de Champions League. Alleen als de winnaar van de Champions League van het seizoen 2019/20 zich niet via de competitie rechtstreeks plaatst voor het Europese clubtoernooi, is dit niet het geval.



Bij een twaalfde plaats moet de kampioen van Nederland play-offs spelen op weg naar de groepsfase van de Champions League. Een eventuele elfde plaats op de ranglijst heeft overigens alleen gevolgen voor de landskampioen van de . De nummer twee van volgend seizoen zal de volgende voetbaljaargang nog steeds in de tweede voorronde van de Champions League instromen, net zoals dat het geval was voor Ajax dit seizoen. De nummer drie plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League, de winnaar van de play-offs komt terecht in de tweede voorronde.



Prijzengeld



Door het bereiken van de kwartfinales komt het totale prijzengeld van Ajax dit seizoen boven de tachtig miljoen euro uit. Succes tegen Juventus zou nog meer miljoenen opleveren. De totale verdiensten dit Europese seizoen kunnen dan richting de honderd miljoen euro kruipen. Hoe verder Ajax weet door te dringen in de Champions League, des te hoger zullen de inkomsten zijn. Kwalificatie voor de halve finales levert 12 miljoen euro op en een plek in de finale is goed voor 15 miljoen euro . Bij de eindzege van het toernooi keert de UEFA een bonus van 4 miljoen euro uit. De winnaar van de Champions League plaatst zich automatisch voor de Europese Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro . De winnaar van de Super Cup krijgt 1 miljoen euro .



Marktwaarde selectie



Het succes in de Champions League is bovendien goed voor de marktwaarde van de selectie. De clubleiding van Ajax heeft al laten weten rekening te houden met de verkoop van verschillende spelers en dat gaat de huidige koploper van de Eredivisie gigantische bedragen opleveren. Spelers als Matthijs de Ligt, David Neres, Nicolás Tagliafico, Dusan Tadic en Hakim Ziyech worden wekelijks gelinkt aan de grootste clubs uit Europa. De gewilde Ajacieden hebben allemaal doorlopende contracten, waardoor directeur spelersbeleid Marc Overmars hoog in de boom kan gaan zitten met betrekking tot de vraagprijs. Frenkie de Jong werd voor maximaal 86 miljoen euro verkocht aan Barcelona en ook voor de andere Ajacieden zal Overmars tientallen miljoenen euro's willen zien.