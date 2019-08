"Ajax speelt niet tegen koekenbakkers, wat wij in Nederland altijd denken"

Ajax wordt door velen gezien als favoriet voorafgaand aan het tweeluik met APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League.

Joost Broerse waarschuwt voor onderschatting van de Cypriotische opponent. De huidige commercieel van , die ruim drie seizoenen het shirt van APOEL droeg, denkt dat het nog lastig genoeg zal krijgen om het hoofdtoernooi van het miljardenbal te bereiken.

Volgens Broerse moet Ajax zich focussen op zijn eigen spel en daarnaast waakzaam zijn voor de counters van APOEL. "En je speelt niet tegen koekenbakkers hé, wat wij in Nederland altijd denken", benadrukt de oud-verdediger in gesprek met Ajax Showtime . "Dit zijn voetballers die conditioneel goed zijn, veel wedstrijden in de benen hebben en een lange voorbereiding achter de rug hebben."

Ajax zag Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne vertrekken deze zomer, maar volgens Broerse is de halvefinalist in de van afgelopen seizoen over de grens nog steeds een club met veel aanzien. "Ajax wordt veel kritischer bekeken dan voorheen."

De oud-speler van onder meer FC Utrecht en ziet ook nog steeds veel kwaliteit rondlopen in Amsterdam. "Tegen PAOK Saloniki (in de derde voorronde, red.) hadden ze fases met fantastische aanvallen. Zelfs in de 'zestien' zag je Ajax nog de vrije man vinden. Dat er hier en daar nog wat afstemmingsproblemen zijn, is logisch."

"En nogmaals, je speelt niet tegen koekenbakkers. Als de tegenstander een goede aanval heeft waar Ajax even niet goed verdedigt, dan is het direct of er problemen zijn", aldus Broerse, die de kritische houding jegens Ajax niet altijd even goed kan plaatsen.

"Je bent een elftal met nieuwe mensen en dan is de afstemming nog niet honderd procent. Maar het voetballend vermogen en de ervaren mensen zijn er nog steeds. Het vertrek van die drie spelers (De Ligt, De Jong en Schöne, red.) is een aderlating, maar er zijn nieuwe jongens voor gekomen. Volgens mij gaat het dan ook helemaal goed komen." Ajax speelt dinsdagavond eerst een uitwedstrijd, met de return tegen APOEL op 27 augustus in de Johan Cruijff ArenA.