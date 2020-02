'Ajax sorteert voor op vertrek Nicolás Tagliafico en kijkt rond in Spanje'

Ajax krijgt aankomende zomer waarschijnlijk te maken met het vertrek van Nicolás Tagliafico en dus is de komst van een nieuwe linksback gewenst.

Vanuit Spanje komt dit weekend het bericht dat Pablo Pérez mogelijk een versterking voor de Amsterdammers wordt. De jongeling speelt nu nog bij en zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van de koploper van de .

El Desmarque weet te melden dat een van de clubs is die de verrichtingen van Pérez op de voet volgt. De achttienjarige linksback genoot zijn opleiding bij los Rojiblancos , die in het verleden onder meer en stadsgenoot aftroefden in de strijd om zijn handtekening.

De verdediger speelt dit seizoen zijn wedstrijden voor de Onder-19 van de werkgever van Luuk de Jong, maar traint ook vaak met de hoofdmacht mee.

Hoewel de international van Spanje Onder-19 nog niet zijn debuut voor het eerste van Sevilla maakte, zou het daar zondag wel van kunnen komen. Pérez maakt deel uit van de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen , toevallig de tegenstander van Ajax in de .

Pérez wordt door Sevilla beschouwd als een groot talent, maar de Andalusiërs zullen wel actie moeten komen om hem aan boord te houden. De verdediger ligt na dit seizoen namelijk nog maar een jaar vast.

Ajax haalde afgelopen zomer Lisandro Martínez al binnen als beoogde nieuwe linksback, maar de Argentijn maakt dit seizoen voornamelijk zijn minuten als controlerende middenvelder en als centrale verdediger.

Naast de Amsterdammers zou ook interesse hebben in de landgenoot van manager Josep Guardiola. The Citizens zien Angeliño mogelijk in de zomer vertrekken en zien in Pérez een geschikte jonge concurrent voor Benjamin Mendy.