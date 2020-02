Ajax sluit overeenkomst voor 6,5 jaar: 'Wordt de mooiste van Nederland'

Ajax gaat wederom samenwerken met Oostenrijk Group, zo maakt de Amsterdamse club dinsdagochtend wereldkundig.

Beide partijen hebben handtekeningen gezet onder een contract tot medio 2026. Het vervoersbedrijf was in de jaren negentig ook al verbonden aan en keert ruim twee decennia later terug als Official Supplier.

"Oostenrijk en Ajax hebben al een lang verleden met elkaar, waaronder de samenwerking in de succesvolle jaren negentig", verwijst commercieel directeur Menno Geelen in een eerste reactie onder meer naar de eindzege van de in 1995.

"We zijn verheugd dat we met de nieuwe generatie aan het roer wederom een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Oostenrijk zou aanvankelijk pas per komend seizoen Official Supplier zijn, extra dank en waardering is er voor het feit dat ze al per direct aan boord zijn gekomen."

Rogier Staal, CEO van Oostenrijk Group, deelt het optimisme van Geelen. "Het voelt goed om weer terug te zijn in de sponsorgroep van Ajax", zo jubelt de topman van de busonderneming. "We ondersteunen Ajax met het busvervoer op alle fronten en waar nodig met VIP-vervoer."

"Dat doen we voor de gehele organisatie; van (jeugd)spelers tot en met de vereniging en van de Foundation tot en met de fans." Staal doet alvast een gewaagde voorspelling.

"Ik durf vast te stellen dat de nieuwe Mercedes-spelersbus voor Ajax 1 die er komend seizoen komt de mooiste van Nederland wordt. Dat past natuurlijk ook bij Ajax."