'Ajax sluit miljoenendeal; Fledderus heeft Sierhuis in de houdgreep'

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen heeft Kaj Sierhuis in een 'houdgreep', zo schrijft De Telegraaf op basis van bronnen bij Ajax.

De twee -clubs onderhandelden woensdag en donderdag over een mogelijke transfer van Sierhuis naar Stade . Hoewel er donderdag aanvankelijk positieve geluiden binnenkwamen, lijkt een transfer toch ver weg.

Woensdag werd bekend dat de nummer elf van de een miljoenenbod had uitgebracht op Sierhuis, wat voor een spagaat heeft gezorgd: de 21-jarige spits wordt door verhuurd aan en die club heeft in de zomer een optie tot koop.

Sierhuis viel tussen wal en schip; niemand had het recht om over de transfer te beslissen en daarom moesten beide clubs met elkaar in overleg. Het is daarbij niet gelukt om een constructie te bedenken waar men in Amsterdam en Groningen tevreden mee was.

Groningen was aanvankelijk bereid om mee te denken, zeker nadat Sierhuis intern aangaf zelf graag naar Stade Reims te gaan. Naar verluidt had Fledderus toestemming gegeven aan collega-directeur Marc Overmars om met de nummer elf van de Ligue 1 in onderhandeling te gaan.

Ajax en Stade Reims zouden vervolgens een akkoord hebben bereikt over een transfersom van bijna vier miljoen euro.

Fledderus wilde wel een gegarandeerd minimumbedrag aan de transfer overhouden, zo gaf hij Overmars mee. Maar inmiddels heeft de directeur van Groningen 'op de rem' getrapt: een vertrek van Sierhuis is alleen nog bespreekbaar als Groningen een vervangende spits weet aan te trekken.

Het contract van Sierhuis in Amsterdam loopt door tot medio 2021. Wanneer FC Groningen hem na dit seizoen definitief zou overnemen, heeft Ajax de eerste optie om hem terug te kopen.